第1子女児出産を発表したタレント藤田ニコル（28）が2日、現在の体調を自身のX（旧ツイッター）につづった。幸せ報告から一夜。藤田は「お祝いのお言葉をたくさんいただき、本当にありがとうございます」と感謝を記し、「我が子に会えた瞬間、これまでに経験したことのないような感情になりました」と心境を打ち明けた。出産裏話はYouTubeでも語ると約束し、「まだ身体はボロボロの状態ですがしっかり回復させながら、子育て