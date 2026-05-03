きのう（2日）、香川県高松市で知人女性の太ももを足で蹴る暴行を加え、けがをさせたとして高松市鶴市町の無職の男（57）が逮捕されました。 【写真を見る】「私にも言い分があります」知人女性の太ももを複数回蹴り、けがをさせた疑い無職の男（57）を逮捕 「暴力を振るわれた」という内容の相談 警察によりますと、男は2日午前10時ごろ高松市の自宅で知人女性（40代）の右大腿を多数回蹴り、女性に皮下出血をともなう打撲な