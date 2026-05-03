大阪府和泉市で母親と娘を殺害したとして元交際相手の男が逮捕された事件で、娘が周囲に「別れてもらえない」と相談していたことが分かりました。 【写真を見る】事件前に娘「別れたいけど別れてもらえない」周囲に相談…殺人容疑で元交際相手の男逮捕大阪・和泉市の母娘殺害事件 殺人の疑いで逮捕された杉平輝幸容疑者（５１）は先月８日、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（