ゴールデンウイーク後半の5連休初日を迎え、東海道新幹線に乗り込む人たち＝2日午前、JR東京駅ゴールデンウイーク（GW）後半となった2日、帰省や旅行に向かう人たちで鉄道や高速道路が下りのピークを迎えた。今年は曜日配列で5連休となったこともあり、航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まり、駅や空港は多くの利用客が行き交った。JR各社の4月9日時点の集計では、4月24日〜5月6日の新幹線、在来線の指定席予約が前年比11