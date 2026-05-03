シーズン開幕から投打二刀流でプレーするドジャース・大谷翔平投手（３１）が、思わぬ形で珍しいランキングに組み込まれた。米メディア「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」が１日（日本時間２日）に発表したのは、ＭＬＢでの?悪役ランキング?。発端はドジャースの有望株、ダルトン・ラッシング捕手（２５）に頻発している問題行動だ。直近の約２週間で異なる対戦相手にさまざまな暴言を吐いたことなどが次々と問題視され「ラッシングはＭＬＢ