明石家さんま（70）が2日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。タレント中山秀征（58）について「遅刻したらディレクターとかに文書で謝るねん」と明かした。中山は幼い頃から書道をたしなんでいて、書道家としても活躍。さんまは「全国でも賞をとっているぐらいの書道家。反省文を書いたら、みんなは怒る前に字をみて感心しはるねんて」と紹介すると、共演の村上ショージは「その前に遅刻するなって話や