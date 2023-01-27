【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔】 2027年1月発送予定 価格：17,600円 プレミアムバンダイ販売商品 特撮ドラマ「牙狼＜GARO＞」シリーズの「牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM- 翔」より、主人公の道外流牙（どうがい りゅうが）が変身する「黄金騎士ガロ・翔」のアクションフィギュアが「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で発売されることが決定。現在プレ