ゴールデンウィーク初日の早朝、東京都福生市の住宅街でハンマーを振り回すなどして男子高校生2人と警官3人に重軽傷を負わせて逃亡した職業不詳・高林輝行容疑者（44）＝警視庁が殺人未遂容疑で全国指名手配＝。出頭してほしいと願う同居の母は集英社オンラインの独占インタビューに対し、容疑者の亡き父親について語り始めた。（前後編の後編） ≪画像あり≫アタマにタオルを巻き建築作業する高林容疑者