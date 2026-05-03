リヴァプールに所属するスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクに再び負傷した可能性が浮上しているようだ。2日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。2025年夏にニューカッスルからプレミアリーグ史上最高額の1億2500万ポンド（約266億円）でリヴァプールに加入したイサクは、昨年12月20日のトッテナム・ホットスパー戦で腓骨骨折を含む足首の負傷で長期離脱を余儀なくされたことで、今季はここまで公式戦21試合出