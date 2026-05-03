2日夜、滋賀県彦根市の国道で自動車3台がからむ事故があり、中学生10人を含む13人がケガをしました。2日午後9時20分ごろ、彦根市野田山町の国道306号で「車3台がからむ事故があり複数のけが人がいる」と消防に通報がありました。警察によると、彦根市から多賀町に向かっていたミニバンに、逆方向を走っていた中型乗用車が何らかの理由で正面衝突し、もう1台は巻き込まれたということです。この事故で、中型乗用車に乗っていた中学