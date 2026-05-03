スタジオぴえろが本気でデザインしたブランド。「スタジオぴえろスタイル」が誕生した。第1弾として『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のTシャツやメタルマグネットが「スタジオぴえろストア」にて発売される。アニメ制作会社公式通販「スタジオぴえろストア」はスタジオぴえろ設立の5月にあわせて、「スタジオぴえろが描く、新しいスタイル」をキャッチコピーに、「スタジオぴえろスタイル」