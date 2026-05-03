16歳以上を対象に自転車の交通違反にも反則金が科される「青切符制度」が導入され、5月1日で1か月。警視庁の取り締まりに密着すると、一時不停止や逆走などルールを守らない人のほか、飲酒運転をする人もいました。危険な違反の実態に迫りました。■踏切で止まらず「指導・警告カード」近年増加傾向にあるのが、自転車と歩行者の事故。警察庁によると去年は全国で3269件発生し、過去最多となりました。事故を未然に防ぐため、4月23