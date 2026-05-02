井上尚弥中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突した。とりわけ目を引いたのは井上のスピードだ。カウンターを狙う中谷に対し、絶妙に距離を詰めながら手数を出すモンスター。その身のこなし、キレ、どれも異次元で、5万5000枚のチケットが完売した東京ドームのファンを魅了した。米スポーツチ