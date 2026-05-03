決戦一夜明け、大橋会長が明かすボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が3日、東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との防衛戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。3-0（116-112×2、115-113）で判定勝ちし、世界が注目する“世紀の一戦”を制した。所属ジムの大橋秀行会長は、ペイパービュー（PPV）の視聴者数が国内の格闘技史上最多の見込みになったと明かした。