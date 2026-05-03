静岡国際陸上の日本グランプリシリーズ・静岡国際（エコパスタジアム）は3日、男子800メートルで日本記録保持者の落合晃（駒大）が自身の記録を更新する1分43秒90で日本新記録を樹立し、「本当にうれしい気持ち」と喜びを口にした。エコパスタジアムがどよめきに包まれた。男子800メートルのタイムレース3組、日本記録保持者の落合はペーサーが引っ張る前半51秒のペースで力を溜める。ラスト1周は独壇場。他を大きく突き放し、