「片道10分くらいなら車のほうがラク」と考える人は少なくありません。一方で、「その距離なら歩いたほうが節約になるのでは」と感じる人も多いでしょう。実際のところ、近場の移動で車を使うとどれくらいお金がかかるのでしょうか。本記事では、ガソリン代だけでなく、見落としがちな維持費も含めて、車のコストの考え方をわかりやすく解説します。 片道10分の移動でかかるガソリン代はどれくらい？ まずはイメー