日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が３日に放送され、ソロデビュー３０周年を迎えたバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子をＭＣの中山秀征が直撃した。インタビュー内で中山が聞きたい高嶋の“伝説”の数々を直接確認。その中に「数億円のバイオリンを焼き肉屋に忘れる」というものがあった。これを認めた高嶋に中山は「商売道具を忘れるってどういうこと？」と尋ねた。高嶋は