ミャンマー国軍が4月30日に公表したアウンサンスーチー氏（中央）の近影とみられる写真（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が、拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏と首都ネピドーで面会していたことが分かった。複数のミャンマーメディアが2日、報じた。親軍政権はスーチー氏の指定住居での軟禁措置を公表しており、面会はその住居で行われたとされている。王氏は4月25日、ネピドーでミャ