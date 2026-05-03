ダウンタウンの松本人志（62）が2日、都内で独自の配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の生配信を報道陣に公開した。「ダウンタウンプラスの構成作家になりたい」と語るタレントの伊集院光（58）をゲストに招きトークを展開。伊集院が「今までの自分の作品で一番面白いと思ったものは？」と聞くと、松本は「パッと思いついたのはガキ使（日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」）でやった“パン