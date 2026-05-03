【ファミリーマート】で今GETしてほしいのが、食感・味わいにこだわった「新作スイーツ・パン」です。今回は、4/7に発売された注目商品をご紹介。濃厚な味わいのスイーツや、もっちり食感のパンなどを集めたのでぜひ試してみて。 シンプルさがいい！ クリームやソースなどのデコレーションがない、シンプルなビジュアルのこちらは、スイーツブロガーの@sujiemon