大人っぽくてセンスよく見えそうなドット柄のアイテムが、【ZARA（ザラ）】春夏のラインナップに豊作です。この記事では、コーデの主役にぴったりな編集部注目のアイテムをご紹介。美シルエットなブラウスや、上品さが魅力のロングスカートなど、大人世代が着こなしやすいアイテムをピックアップしました。 ふんわりシルエットのドット柄ブラウス 【ZARA】「ドット柄グローブスリーブブラウス」