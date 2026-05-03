お笑いコンビ「令和ロマン」の単独ライブ「RE:IWAROMAN」の公式X（旧ツイッター）が3日までに更新され、SSロマン席・Sロマン席の特典「リハーサル観覧パス」の中止に伴い、令和ロマンの2人が登場する時間を設けることを発表した。「【SSロマン席・Sロマン席のお客様へ】」とし、「本日のメールでのご案内におきまして、説明が不足しご不安・ご不信をおかけしてしまいましたこと心よりお詫び申し上げます。特典“リハーサル観覧