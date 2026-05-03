2026年4月28日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中東情勢の緊迫を背景に中国が外交攻勢を強め、「脱米国化」を加速させていると報じた。記事は、独紙フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥングの報道を紹介している。記事によると同紙は、中国の王毅（ワン・イー）外相による中東諸国への活発な電話会談や、習近平（シー・ジンピン）国家主席によるアラブ諸国首脳との会談を通じ、中国が国際社会における