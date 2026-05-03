◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(2日、ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は2日、総当たり戦のステージ1の試合が行われ、男子日本代表は1勝1敗スタートとなりました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっており、日本や中国ら世界ランク上位7チームと開催地イングランドが各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。Bでは14組各4チームに分かれて総当た