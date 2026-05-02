上野動物園からジャイアントパンダがいなくなっておよそ3か月。動物園の新たな顔として、いま“ある鳥”が推されています。■“動かない鳥”ハシビロコウ…東京都もイチオシ4月30日、東京都の小池知事が視察したのは、上野動物園に誕生した「ハシビロコウ」がモチーフの4人乗りの電動カートです。今月中に運行開始の予定で、乗車は無料。来園者を乗せて園内の一部を走ります。そもそも、このハシビロコウ──。記者「ぴくりとも動