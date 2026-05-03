今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ダンボールに夢中な猫ちゃん。引っ越し前に届いたダンボールの束。しかし、ダンボール大好きな猫ちゃんが、好物を放っておくわけもなく…。様子はThreadsにて、17万回以上表示。いいね数は1.6万件を超えていました。 【動画：猫が引っ越し用の『大量のダンボール』を見た結果…笑ってしまう光景】 荷造りまでダンボール生き残ってるかな… 今回、Th