2014年の結成から10年強、長い下積み時代を乗り越えたM!LKが今、メディアを席巻している。4月だけでゴールデン・プライム帯に10本以上出演し、その頻度は男女アイドルや芸人を含む全ジャンルでトップクラス。「イイじゃん」「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」などリリースした楽曲はカラオケランキングの上位を占め、オリコン週間ストリーミングランキングでは史上5組目となる1・2位独占を達成した。そのパフォーマンスは、ダンス