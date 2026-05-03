子どもが大きくなってくると、どこまで確認したり叱ったりするべきか迷ってしまうものですよね。今回は、反抗期の長男を強く叱ったり突き放したりすることができずに苦い経験をしたという女性・森山知夏さん（仮名・40代）の話を紹介します。◆反抗期の息子と楽しく過ごしたい当時、知夏さんの悩みの種は、小学5年生でちょうど反抗期だった長男。次男と一緒のときにはとくに態度が悪くなることを気にしていました。仕事でコミ