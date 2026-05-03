20〜59歳の65％が「野菜不足を感じている」株式会社アイスタットが2024年に20歳から59歳の男女300人に調査した野菜の摂取量についてのアンケートで、野菜不足を感じているかという質問に対し、「そう思う」と答えたのは約65％で、そう思わないと思う人を大きく上回った。特に野菜不足と答えた割合が多かったのは、40代（66.7％）で、反対に「そう思わない」と答えたのは、20代30代（39.2％）だった。1日当たりの成人の野菜摂取目標