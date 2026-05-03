男女7人が殺害された北九州監禁連続殺人事件の発覚から25年目となる今年、現場の指揮官として、捜査の全容を知る特捜班長が、初めてその重い口を開いた――。【衝撃画像】「ノコギリで骨を切断し、鍋で肉を煮て…」死体の解体までさせた「北九州監禁連続殺人事件」の現場写真を見る◆ ◆ ◆北九州監禁連続殺人事件とは1995年から2002年にかけて、福岡県北九州市のマンション内で発生した監禁・連続殺人事件。犯人の松永太（逮