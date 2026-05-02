お笑いタレントの明石家さんまが２日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。体調不良のため休養を発表したバナナマン・日村勇紀を心配した。この日は、アシスタントのモーニング娘。・弓桁朱琴がものもらいの影響で眼帯を付けて収録に参加。その姿をさんまは「それは要するに、膿とかが出るから押さえてるわけ？」と興味津々でイジりまくった。弓桁から眼帯についていろいろ説明を受けたさんまは「だから、本