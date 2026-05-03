ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝利を収めたなか、海外では早くも再戦を求める声が上がっている。米専門サイト「ＢＡＤＬＥＦＴＦＯＯＫ」の編集長スコット・クリスト氏は同サイトで「井上尚弥中谷潤人は我々が期待していた通りの実力を見せつけた。再戦が必要だ」と題する記