ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝利を収めたなか、海外では早くも再戦を求める声が上がっている。米専門サイト「ＢＡＤＬＥＦＴＦＯＯＫ」の編集長スコット・クリスト氏は同サイトで「井上尚弥と中谷潤人は我々が期待していた通りの実力を見せつけた。再戦が必要だ」と題する記