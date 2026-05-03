懐かしい面々と再会して、昔話に花が咲く同窓会。「会いたいと思う人がいない」「マウントの取り合いになるのが嫌」といった理由で参加したくない人もいそうですが、すすんで参加したい人だってもちろんいます。今回ママスタコミュニティにアップされたのは、同窓会の子連れ参加がアリかナシかという投稿でした。子連れでやってきた同級生。正直、かなり迷惑だった『ホテルで開かれた高校の同窓会。参加者は既婚者ばかりではないの