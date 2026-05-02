「実は私、結婚した相手にだまされて、3億円もの負債を背負わされたんです」【写真】人生を取り戻した…壮絶過去を明かした木村郁美のTBSアナ時代こう語るのは、元TBSアナウンサーの木村郁美。現役時代のレギュラー番組は『王様のブランチ』や『チューボーですよ！』など、9本にも上る。彼女が今、壮絶な過去を語ることができるのは、現在の夫との日々の対話の中で、“悪魔”と呼ぶ元夫・Aさんとの記憶を整理できたからだ。当