守備側のミスの時の誰も損をしないWin=Winの記録術とは 誰も損をしないWin=Winの記録術 ヒットかエラーかについて、今度は守備目線で考えてみましょう。 ピッチャーが打ち取ったフライが、外野手の前でバウンド しバンザイしてしまって後逸。 外野を転々としている間に、打った人までホームインしてしまった。 少年