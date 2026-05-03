【モデルプレス＝2026/05/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月3日、自身のInstagramを更新。モノトーンコーディネートを披露し、注目を集めている。【写真】紅白出場人気K-POP美女「完璧なスタイル」と話題のハイブラコーデ◆aespaカリナ、美脚際立つジャケットスタイル披露カリナは「＃Prada」とハッシュタグを添え、写真を複数枚投稿。黒のジャケットにミニ丈ボトムス、白のパンプスを合わせたコ