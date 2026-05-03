2日、米南部フロリダ州で記者団に話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、ドイツ駐留米軍の5千人削減決定について「5千人よりもっと多く減らす」と述べ、さらに大規模になるとの考えを示した。南部フロリダ州で記者団に語った。削減は、ドイツのメルツ首相がイラン攻撃に批判的な言動を繰り返していることを受けた措置とみられている。米上下両院の軍事委員会トップは2日、ドイツ駐留米軍削