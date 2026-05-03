タレント・武井壮（52）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2カ月前に韓国で受けた美容施術の影響で顔が老け込んだことを明かした。「2カ月前くらいに顔の引き締めみたいな施術を韓国で受けたら顔の脂肪が落ちて顔が少し老けてしもうたのよ、目元の窪みができてクマみたいになってしまって。。」と激白。「もともと顔痩せてるから脂肪細胞落ちてこけてしまったんだろうか。。頬の膨らみが無くなってしまった感じ。。」と

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