お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）が2日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。売れる芸人の法則に気づいたことを振り返った。今回は「令和のお笑い大実験混ぜるなチャップリン」と題して放送され、や団とエバースが出演。「M-1グランプリ」で2年連続決勝進出を果たすなど、今や実力派として知られるエバースだが、実は決勝進出経験者の中で「1回戦敗退の回数が歴代最多