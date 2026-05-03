現役時代に十分な収入があっても、その後の人生が安泰とは限りません。むしろ高収入だった人ほど、当時の金銭感覚を引きずり、老後に思わぬ苦境に立たされるケースも。本記事では、佐藤さん（仮名）の事例とともに、高収入だった人が老後破綻に陥りやすい理由をFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更してい