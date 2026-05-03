世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫した中谷のウィキペディアに異変が起きた。12回終了のゴングを聞くと、中谷は笑っていた。10回には偶然のバッティングで眉間から流血。11回には強烈なアッパーを食らい、左目がふさがる大ピンチに