今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。ＭＣの加藤浩次が「今まで日テレのアナウンサーとして番組のアシスタントだったり司会だったりというポジションだったじゃない。今こうやってゲストってなるのはどういう気持ち？」と質問。岩田は「今まで自分のことを話す機会ってなかったじゃないですか