エジプト出身のタレント・フィフィ（50）が2日夜、Xに動画を投稿した。その中で「仕事、全部、辞めるつもりでいます…しばらく。新しいことをやろうと思って。私は人生、生きることを変えた。はっきり言います。事務所、辞めました」と、所属する大手芸能事務所サンミュージックを退所したと自ら明らかにした。フィフィのプロフィルは、サンミュージックの公式サイトからも削除されており、関係者は双方合意のもと、4月末日に契約