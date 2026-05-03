Image: Shutterstock AI 出るぞ出るぞと噂され続けているAppleのスマートグラス。現在、Metaが牽引するスマートグラス市場に、Google、Samsung、そしてAppleが参入して、いよいよ盛り上がってくると期待されています。Appleはスマートグラスを数モデル開発中と言われていますが、ネタ元のMacRumorsがその操作性に触れています。いわく、ジェスチャーコントロールに対応するだろうと。Appleの