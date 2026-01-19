女優・北川景子が、1月19日にオリコンニュースで発表された「第10回『好きなママタレント』ランキング」で1位を獲得。みごと3連覇を果たしたことが話題となっている。「今回で10回めとなる恒例のランキングですが、北川さんは第8回、第9回に続き、今回も首位をキープしました。その前年の第7回は惜しくも2位でしたが、第6回では1位を獲得。一度、順位を落としながらも再びトップに返り咲き、安定した支持を集め続けていることが