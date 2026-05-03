歌手で俳優の木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することが木村のレギュラー番組 TOKYO FM「Flow」内で発表された。【画像】木村拓哉がプライベートレーベル設立「C&C STAGE」ロゴ「C&C STAGE」は、木村のクリエイティブを軸に音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設立。今