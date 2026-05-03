1日中姿を見せないパパさんを心配する猫さん。仕事部屋の前に連れて行ってあげると、切なさと愛に溢れた行動に…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「反則級の可愛さ」「愛されてるなぁ」「これだけ思ってくれる愛猫がいるの本当に羨ましい…♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：仕事部屋から１日中出てこないパパ→猫が寂しがって…扉の前で見せた『健気すぎる行動』】 パ