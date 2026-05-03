先行きが不透明なイラン情勢とガソリン価格への不安をめぐり、高市早苗首相のSNS発信が波紋を広げている。「日本のガソリン価格は欧州に比べて半額程度」とアピールしたが、SNSは「反応に困りますなあ」「欺瞞でしかない」などと疑問の声が相次ぎ、かえって「燃料投下」となってしまった。多額の国費投入で事実上「作られている」ガソリン価格米国とイスラエルによるイラン攻撃に端を発した不安定な中東情勢により、世界的にガソリ