本人は再起に意欲「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームでの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで井上尚弥（大橋）に0-3判定負けした。11回に被弾した際、左目付近を負傷。試合後、左眼窩底骨折の疑いで病院へ向かった。関係者によると、CT検査の結果は「異常なし」だったという。中谷は井上戦の10回に偶然のバッティングで