2日夜、滋賀県彦根市の国道でワンボックスカーとミニバンが正面衝突する事故があり、中学生10人を含む13人が重軽傷を負いました。全員、命に別条はないということです。事故があったのは彦根市野田山町の国道で、2日午後9時半ごろ、ワンボックスカーと対向車線を走ってきたミニバンが正面衝突し、13人が重軽傷を負いました。警察によりますとワンボックスカーが、センターラインを越えたことが事故の原因とみられています。このワ